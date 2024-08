L'Aquila, dieci giorni in hotel poi la fuga senza pagare: per la coppia finisce malissimo

09 agosto 2024 a

a

a

Dopo dieci giorni di soggiorno in hotel era arrivato il momento del conto. Ma la coppia di giovani è scappata senza pagare. La fuga tuttavia, è durata poco. È accaduto a L'Aquila, mercoledì 7 agosto. A riportare la storia è il quotidiano Il Centro. Al momento di saldare il conto dopo dieci giorni passati nella struttura ricettiva abruzzese, il gestore dell'hotel aveva contestato ai due giovani il mancato pagamento con bonifico. I due giovani si erano giustificati adducendo un problema tecnico della banca, poi approfittando di un momento di distrazione del personale alla reception sono saliti a bordo di un un'auto presa a noleggio - risultata poi anch'essa non pagata - e si sono allontanati.

Scattata la segnalazione del caso, la coppia è stata fermata dalla polizia in autostrada all'altezza di Tornimparte (L'Aquila). Secondo quanto accertato dagli agenti, l'uomo alla guida non aveva la patente e la donna era stata già deferita per la mancata consegna dell'auto presa a noleggio e non pagata. Non solo. Sotto il sedile dell'autista è stata anche trovata una pistola scacciacani con tappo rosso, che è stata sequestrata. Tra le conseguenze immediate della tentata fuga, per il ragazzo sono scattate la denuncia per guida senza patente con l'aggravante della reiterazione e la segnalazione per inosservanza della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel suo comune di residenza.