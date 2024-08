Meteo, aggiornamenti su Ferragosto. Giuliacci annuncia la "buona notizia"

06 agosto 2024 a

a

a

Previsioni e tendendenze per agosto: cosa ci aspetta per caldo e precipitazioni? Lo spiega il colonnello Mario Giuliacci che parte dall'ondata di caldo in corso sull'Italia. "Finirà presto", spiega in un video pubblicato sul canale YouTube MeteGiuliacci , ma verso il 10 agosto "ci sarà una seconda ondata di caldo che però interesserà soprattutto il centro nord e in particolar in modo la regioni del Nordest e quelle centrali". "In questa frase ci saranno rovesci e temporali su quasi tutta l'Italia ma che non risolveranno il problema della siccità", afferma l'esperto.

Nuova fiammata di Caronte: "Oltre i 40 gradi", i giorni del grande caldo

La grande novità è quella prevista per la settimana tra il 12 e il 18 agosto: "Scompare l'anticiclone africano e sembra che si affermi l'anticiclone delle Azzorre che quindi porterà delle piogge soprattutto sulle regioni del Medio Adriatico e anche al sud", spiega Giuliacci, "e temperature quasi nella norma o appena al di sopra della media al centro sud". Insomma, un cambio di passo nella settimana di Ferragosto.

Dal 19 al 25 agosto sarà sempre l'anticiclone della Azzorre a dominare: "Una buona notizia, speriamo che venga confermata" dagli ultimi aggiornamenti, spiega il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature, dunque, non dovremmo superare i 35 gradi.