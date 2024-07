Il Cardinale Ruini dimesso dalla terapia intensiva: come sta dopo il ricovero

10 luglio 2024 a

Il Cardinale Camillo Ruini, ricoverato tre giorni fa al Policlinico Gemelli di Roma, "in ragione della stabilità clinica e del miglioramento dei parametri cardiovascolari ottenuto con le nuove terapie, nel pomeriggio di ieri è stato dimesso dalla Terapia Intensiva cardiologica e trasferito in un reparto di degenza ordinaria dove sta proseguendo il monitoraggio e le cure". È quanto riferisce una nota diffusa dal Policlinico Gemelli.

"Infarto", ansia per il cardinal Ruini: ricoverato in terapia intensiva

Il porporato si era sentito male nel pomeriggio antecedente alla comunicazione. "Nella tarda serata di ieri il cardinale Camillo Ruini è stato ricoverato d'urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell'età avanzata e della storia clinica del cardinale, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie", avevanp fatto sapere.