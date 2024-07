Giacomo Bozzoli ripreso a Marbella: le immagini esclusive al Tg1

09 luglio 2024 a

È ancora in fuga Giacomo Bozzoli, l'imprenditore condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario e per aver gettato il suo corpo in un forno. Le indagini sulla latitanza, però, potrebbero essere a un punto di svolta. In esclusiva e nel corso dell'edizione delle 20.00, al Tg1 sono state mostrate due foto che immortalano il 39enne in vacanza a Marbella, in Spagna, sulla costa andalusa tra Malaga e Gibilterra. L'uomo, indossando una camicia e un cappello con la visiera, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un albergo di lusso insieme alla compagna Antonella Colossi e al figlio di 9 anni. A consegnare i fotogrammi alle autorità italiane è stata la polizia spagnola.

La moglie di Bozzoli davanti ai pm: "Ho perso la memoria...". La fuga continua

Dell’uomo, su cui pende un mandato di arresto europeo, non si ha più notizia da quando l’1 luglio scorso è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio, avvenuto l’8 ottobre del 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno, in provincia di Brescia. Inizialmente non era chiaro se si trattasse di una fuga o di un malinteso, ma con il passare dei giorni è apparso evidente che l’uomo ha sfruttato il viaggio per eludere l’arresto.

Bozzoli, spuntano i fotogrammi: dove è stato ripreso dalle telecamere

La procura di Brescia, che attraverso rogatorie ha chiesto l’acquisizione delle immagini, aspetta di visionare il filmato che conferma anche la versione della receptionist, che affermava di averlo riconosciuto. Il 5 luglio, la compagna è tornata in Italia con il figlio e agli inquirenti ha assicurato di non ricordare nulla: dalla notizia della sentenza di condanna, avrebbe perso la memoria e non sa dov’è Bozzoli. Secondo un’ipotesi investigativa, avrebbe raggiunto il Marocco via mare ma gli investigatori stanno battendo anche altre piste.