Meteo, caldo africano? Sottocorona spiazza tutti: il dato a sorpresa e le previsioni

Come visto nel fine settimana anche a luglio "qualche danno in tempo riesce a farlo", esordisce Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di lunedì 8 luglio per il Tg La7. Ma cosa ci aspetta per i prossimi giorni? La situazione sarà "abbastanza tranquilla", spiega il meteorologo, "perché è vero che al nord e al centro ci sono nuvole, ma non sono previsti fenomeni intensi". La previsione odierna riporta solo qualche debole pioggia sulle zone alpine e in genere "piccole incertezze".

Martedì 9 luglio "la situazione rimane stabile al centro e al sud, e migliora ulteriormente al nord dove anche le deboli piogge del pomeriggio diventano piuttosto rare", commenta Sottocorona. Mercoledì 10 luglio tuttavia "ritorna qualche fenomeno localmente intenso", sulle Api occidentali e centrali. Ma si tratterà di eventi circoscritti. E le temperature? Molti si chiedono se ci sarà presto un'ondata di caldo intenso. "Al sud ieri le temperature sono salite ma non in maniera eccezionale - spiega l'esperto - o almeno non come ci si aspettava che non salissero". Generalmente calmi i mari con le previsioni del moto ondoso che danno una situazione "abbastanza balneare".