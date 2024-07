Giacomo Bozzoli in fuga da solo, compagna e figlio sono in Italia: "Erano in un hotel in Spagna"

05 luglio 2024 a

Giacomo Bozzoli continua la sua fuga dalla condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio, ma la famiglia dell’imprenditore è tornata in Italia. La moglie e il figlio di Bozzoli sono rientrati in treno poco dopo le 14 e in giornata la donna sarà ascoltata in procura. Spiegano fonti giudiziarie all’agenzia LaPresse, che la moglie di Bozzoli, in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo non risponderà dell’accusa di favoreggiamento.

L'uomo è deciso a continuare la sua latitanza. I tre avrebbero passato gli ultimi giorni in un albergo al sud della Spagna. In mattinata era stato reso noto che l’Interpol aveva esteso le ricerche del latitante anche nel paese iberico dove si presume che l’uomo possa essere transitato per raggiungere la moglie e il figlio che lo avevano preceduto. Gli investigatori hanno esteso le ricerche anche nelle isole Baleari ed alle Canarie.

L’imprenditore di 39 anni è condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio che dopo averlo ucciso fece sparire il corpo bruciandolo nell’altoforno dell’azienda metallurgica di famiglia a Marcheno (Brescia). Quando la condanna è diventata definitiva ha fatto perdere le sue tracce con compagna e figlio. Bozzoli è latitante ufficialmente dal 1 luglio.