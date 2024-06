Avvistamento nei cieli del Sud, il video dello strano fascio di luce: che cos'è

23 giugno 2024 a

a

a

Un ufo nei cieli della Sicilia e in ampie zone del Meridione? L'avvistamento riguarda uno strano fascio di luce che sovrasta un oggetto non identificato nei cieli del Sud Italia nella serata di, domenica 23 giugno. Il fenomeno è durato circa mezz'ora, tra le 21.30 e le 22, ed è stato documentato da numerosi testimoni in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Di cosa si tratta? Non ci sono al momento spiegazioni ufficiali ma le ipotesi sono numerose.

C'è chi pensa che si sia trattato di una sonda per rilevamenti meteorologici, ma anche chi ipotizza che si tratti di un fenomeno legato all'uscita di un razzo dall'atmosfera terrestre. I gas attorno al vettore infatti sarebbero responsabili di giochi di luce simili a quello visto questa sera. In particolare, questa sembra essere la pista più solida: potrebbe trattarsi di un razzo per il rilascio dei satelliti Starlink. Nel pomeriggio di oggi, infatti, c'è stato un lancio dagli Stati Uniti da parte della SpaceX di Elon Musk.