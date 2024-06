Prezzi benzina, ripartono i rincari. Occhio alla salita del diesel

21 giugno 2024 a

Mentre si registra una battuta d’arresto per le quotazioni dei prodotti raffinati nel Mediterraneo, continua la crescita del diesel sulla rete carburanti. E si registrano oggi nuovi interventi degli operatori, con IP che rincara di 1 centesimo il prezzo raccomandato di benzina e diesel. L’elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit vede il prezzo medio praticato della benzina in modalità self a 1,856 euro/litro (1,854 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,849 e 1,863 euro/litro (no logo 1,844). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,727 euro/litro (rispetto a 1,720), con i diversi marchi tra 1,721 e 1,745 euro/litro (no logo 1,712). Il Gpl servito è a 0,707 euro/litro (invariato, compagnie 0,717, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,326 euro/kg (+1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,312), Gnl 1,205 euro/kg (invariato, compagnie 1,203 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg).

Sulle autostrade i prezzi vedono la benzina self service 1,947 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,842 euro/litro (servito 2,110), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,447 euro/kg, Gnl 1,257 euro/kg.