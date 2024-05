Chico Forti atterrato a Pratica di Mare, Meloni all'aeroporto. Lo scoop de Il Tempo

18 maggio 2024 a

Una vittoria firmata da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia. Chico Forti, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, è atterrato a Pratica di Mare. Lo scoop è stato lanciato da Il Tempo. Il quotidiano romano ha rivelato in anteprima che Forti sarebbe arrivato nella base aerea della Capitale dopo un volo partito da Miami e a bordo di un Falcon 2000 della nostra Aeronautica. Forte la commozione e la soddisfazione dei familiari e, in particolar modo, dello zio. "Il governo Meloni ha trattato e lavorato. Ha annunciato il rientro quando le cose erano a posto. Giorgia Meloni e il suo governo hanno fatto un lavoro immenso. Ci ha promesso che si sarebbe interessata al caso quando ancora non era premier. Una volta a Palazzo Chigi ha mantenuto la promessa", ha dichiarato incontrando i giornalisti. Presente sul posto anche il presidente del Consiglio, che fin dall'inizio si è battuta per riportare a casa il connazionale.