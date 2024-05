Fleximan, si stringe il cerchio sul killer degli autovelox: chi è stato identificato

17 maggio 2024 a

Fine della corsa per Fleximan? Le forze dell’ordine di Rovigo avrebbero identificato il fantomatico supereroe delle strade, accusato di aver danneggiato una serie di autovelox in Veneto. Si tratterebbe di un padovano con precedenti penali di 42 anni, residente nel Rodigino, identificato grazie a un video. La casa del sospettato è stata perquisita dalle autorità, che hanno sequestrato materiale ritenuto utile per le indagini, varie attrezzature, riconducibili agli agguati agli autovelox. La Procura di Rovigo contesta al sospettato cinque episodi di danneggiamento, che avrebbe operato sempre allo stesso modo: un taglio netto con il flessibile del palo che sorreggeva l’apparecchiatura. All'indagato sono attribuiti danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dello scorso anno; a Corbola e a Taglio di Po alla vigilia di Natale; infine a Rosolina, il 3 gennaio scorso, lungo la Statale 309 Romea (è proprio grazie alle telecamere presenti in zona che c’è stato il passo in avanti nelle indagini). Il presunto Fleximan, che nella notte abbatteva gli autovelox in Veneto, è stato poi imitato anche in altre regioni, dalla Liguria all’Emilia-Romagna.