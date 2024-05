Aldo Spinelli, gli avvocati non si presentano in tribunale: "Mi hanno lasciato solo"

11 maggio 2024 a

Giallo stamattina in Tribunale a Genova. Gli avvocati di Aldo Spinelli non si presentano per l’interrogatorio di garanzia degli arresti domiciliari del terminalista portuale.

Spinelli si è presentato da solo davanti alla gip e l’interrogatorio non si è potuto tenere. Nuovo appuntamento per lunedì. Secondo quanto emerge, all’origine ci sarebbe una mancata notifica degli atti della convocazione ai legali Andrea e Simone Vernazza. «I miei avvocati non ci sono, mi hanno lasciato solo. Verrò lunedì, cosa vuole che le dica», dice Spinelli ai giornalisti uscendo dall’aula.

A chi gli chiede se non ha esagerato con i finanziamenti che gli vengono contestati, Spinelli replica: «Lunedì saprete tutto. Male non fare, paura non avere». Spinelli, noto terminalista portuale ed ex presidente del Genoa e del Livorno calcio, è agli arresti domiciliari da martedì con l’accusa di corruzione del presidente della Regione, Giovanni Toti, e dell’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini.