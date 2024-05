Campi Flegrei, il suolo continua a sollevarsi per il bradisismo: gli ultimi dati

02 maggio 2024 a

a

a

Nei Campi Flegrei il suolo si è sollevato di circa 2,5 centimetri negli ultimi 21 giorni. È il dato rilevato dalla stazione Gnss del Rione Terra, borgo antico di Pozzuoli nel cuore del comune flegreo, e contenuto nel bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei, con particolare attenzione al fenomeno del bradisismo. Da gennaio 2023 il sollevamento registrato alla stazione Gnss del Rione Terra è di circa 24 centimetri, di cui circa 6 centimetri nel 2024. Da gennaio agli inizi di aprile 2024, il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è stato di circa 10 millimetri al mese. Dal 9 al 16 aprile sono stati registrati due episodi di sollevamento del suolo, rispettivamente di circa 1 centimetro (9-10 aprile) e 0,5 centimetri (15-16 aprile).

Campi Flegrei, l'incubo della super scossa. L'esperto avverte: "Dobbiamo essere pronti"

Questi due episodi sono stati registrati anche dalle altre stazioni Gnss vicine a Rione Terra in un raggio di circa 2-3 km, con valori progressivamente decrescenti allontanandosi dalla zona di massima deformazione. Successivamente, tra il 17 e il 29 aprile, non si sono registrate deformazioni significative ad eccezione degli ultimi due giorni, successivi al terremoto di magnitudo 3.9 del 27 aprile. In totale negli ultimi 21 giorni si registra un sollevamento nell’area di massima deformazione di circa 2,5 centimetri. «Una stima affidabile della velocità di sollevamento media su base mensile potrà essere fatta con i dati delle prossime settimane», spiega l’Osservatorio Vesuviano, sottolineando comunque che «sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine».