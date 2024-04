Papa Francesco al G7, l'annuncio di Giorgia Meloni: "Parteciperà ai lavori sull'AI"

26 aprile 2024 a

Colpi di scena in vista del prossimo G7 a presidenza italiana che si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno. La premier Giorgia Meloni In un videomessaggio ha annunciato che Papa Francesco parteciperà in presenza in uno degli appuntamenti più attesi. "Il nostro impegno è sviluppare meccanismi di governance per garantire che l’Intelligenza Artificiale sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo, ovvero che mantenga al centro la persona. È una sfida che nessuno di noi può pensare di affrontare da solo e io credo sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso, ad esempio, al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la Rome Call for AI Ethics, percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero l’applicazione etica degli algoritmi", ha detto il presidente del Consiglio in un video.

Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco @Pontifex ai lavori del #G7Italy. È la prima volta che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette e questo non può che rendere lustro all'Italia e all'intero @G7 pic.twitter.com/m6q7GcWcFb — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 26, 2024

La presidenza italiana del G7 "intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede, portarlo all’attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia. Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’IA", è l'annuncio di Meloni. La presenza di Papa Francesco, ha detto la premier, "dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7. È la prima volta nella storia che il pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei 7. Il Santo Padre lo farà nella sessione Outreach, aperta anche a paesi invitati e non solo a membri del G7. Io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’IA. Perché sul presente e sul futuro di questa tecnologia si misurerà ancora una volta la capacità della comunità internazionale di fare quello che il 2 ottobre del 1979, papa Giovani Paolo II ricordava nel suo celebre discorso alle Nazioni Unite, cioè che l’attività politica, nazionale e internazionale viene dall’uomo, si esercita mediante l’uomo ed è per l’uomo".

L’IA è, per Meloni, "quella che in molti, e non a torto, ritengono essere la più grande sfida antropologica di questa epoca, che può generare grandi opportunità, ma che porta con sé anche alcuni rischi, oltre a incidere sugli equilibri globali. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia".

Il G7, ha detto inoltre la premier, "confermerà il suo sostegno all’Ucraina, continuerà a lavorare per una pace giusta e duratura. Ci occuperemo del conflitto in Medioriente, lavorando per scongiurare un’escalation e riportare pace, stabilità e sicurezza in tutta la regione". Inoltre, "affronteremo le grandi sfide del nostro tempo, dal nesso clima-energia fino alla sicurezza alimentare. Getteremo insieme le basi per costruire un rapporto nuovo, da pari a pari e in reciproco vantaggio, con le nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti, e in particolar con il continente africano. E concentreremo la nostra attenzione sulle questioni migratorie, con l’obiettivo di combattere le reti di trafficanti di esseri umani e gettare le basi per il diritto a non dover emigrare".