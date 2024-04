La ruota panoramica si blocca, famiglia in trappola nella cabina a Bolsena

15 aprile 2024 a

La ruota panoramica si blocca per un problema elettrico: imprevisto per una famiglia di romani in gita al lago di Bolsena bloccata in cima alla giostra. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a raggiungerli con l’autoscala e a riportarli a terra. A causa di un malfunzionamento elettrico, la ruota panoramica è rimasta ferma e non è stato possibile per la famiglia - composta da madre, padre, una bambina di 7 anni e uno di 11 anni - scendere a terra. I vigili del fuoco, grazie all’autoscala, sono riusciti a portare in salvo la famiglia. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Montefiascone e i tecnici per il ripristino della ruota panoramica.

La giostra è diventata una delle attrazioni del lago vulcanico, balneabile e tra le mete preferite degli amanti della natura. Al punto che la sua rimozione, prevista all'inizio per la accorsa primavera, è stata prorogata.