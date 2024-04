Tir si ribalta e va a fuoco, paura sull'A1. Autostrada chiusa e lunghe code

12 aprile 2024 a

Un tir in fiamme crea il panico sull'A1. Un camion che trasportava generi alimentari si è ribaltato e ha preso fuoco intorno alle 15.45 nel tratto autostradale A1, al km 357 direzione Sud. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo. Il conducente, illeso, è riuscito a scendere dal mezzo prima che prendessero fuoco sia il veicolo che il rimorchio. Nelle prime fasi di spegnimento è stato necessario chiudere anche la corsia opposta quella in direzione Nord. Sul posto Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.

L’incidente è avvenuto al chilometro 357 della Milano-Napoli e non ci sono feriti. «All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Valdarno», si legga in una comunicazione di Autostrade per l’Italia, «è in atto la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda». «In direzione di Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud», prosegue il messaggio. «per lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud». Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.