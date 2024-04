Calcio, l'Isis minaccia attentati durante la Champions League. Allerta in tutta Europa

09 aprile 2024 a

L’Isis sparge terrore in Europa. È infatti arrivata la minaccia di colpire quattro stadi che ospiteranno le gare di andata dei quarti di finale di Champions League: ne danno notizia diversi media spagnoli che citano i canali di diffusione dei messaggi dello Stato Islamico. La notizia, secondo Europa Press, è stata confermata anche da Site Intelligence group. L’Isis ha pubblicato un’immagine che ritrae quattro stadi, due a Madrid, il Santiago Bernabéu, e il Wanda Metropolitano, dove si giocheranno rispettivamente Real Madrid-Manchester City stasera e Atletico Madrid-Borussia Dortmund domani sera, il Parc des Princes di Parigi dove si giocherà domani Psg-Barcellona, e l’Emirates Stadium di Londra (Arsenal-Bayern stasera) con la scritta «Uccideteli tutti» apparsa dietro un uomo mascherato e armato, con lui gli stadi che ospitano le competizioni sportive tra le fiamme.

Le forze di sicurezza europee sono ben allertate contro la minaccia terroristica jihadista in occasione dei grandi eventi sportivi, proprio a partire dai quarti di finale della Champions League, ma anche in vista delle prossime Olimpiadi in Francia. L’UEFA ha comunicato di essere a conoscenza delle presunte minacce di attacchi terroristici dell’Isis, ma non ha intenzione di annullare le partite. Spagna e Francia hanno rafforzato ulteriormente le misure di sicurezza nella zona degli impianti. La nuova minaccia segue quella recente diffusa da un altro media riconducile all’Isis, Sarh al-Khilafah, in cui si annunciava un attacco all’Allianz Arena di Monaco contro i tifosi che avrebbero assistito a Bayern Monaco-Borussia Dortmund.