Carabinieri morti, guai per la donna alla guida del Suv: positiva ad alcol e droga

Nella serata di sabato lungo la Statale 91 tra Eboli e Campagna (Salerno), un tragico incidente stradale ha scosso tutti. Un Suv, guidato da una donna di 31 anni, ha travolto un'auto di servizio dei carabinieri, causando la morte di due militari e lasciando un terzo gravemente ferito. I dettagli emersi dalle indagini sono agghiaccianti: la conducente del Suv è risultata positiva sia ai test sull'alcol che sulla cocaina. Saranno ulteriori esami tossicologici, dopo il test preliminare, a stabilire con certezza se la donna era o meno sotto l’effetto di stupefacenti e alcolici.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale della sottosezione di Eboli a fare luce sull’incidente avvenuto lungo la statale 91 a Campagna nella tarda serata di sabato scorso. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, in cui hanno perso la vita i due militari dell’Arma, Francesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, e quattro persone sono rimaste ferite, che ha coinvolto tre vetture, il suv bianco, l’auto di servizio dei carabinieri e un’utilitaria. I feriti sono ancora ricoverati in diversi ospedali del Salernitano. La conducente del Suv è già nota alle autorità per precedenti penali legati al traffico di droga ed era appena tornata in libertà dopo una condanna. Coinvolta in un traffico di droga nel 2019, la donna faceva parte di una rete criminale collegata alla 'ndrangheta calabrese. Secondo quanto riportato dalla polizia stradale, l'incidente è avvenuto quando i carabinieri stavano attraversando un incrocio per svoltare a sinistra e il Suv, proveniente dal senso opposto, li ha centrati in pieno. L'auto di servizio dei militari è stata completamente distrutta dall'impatto. Sul luogo dell'incidente, fiori e messaggi testimoniano il dolore della comunità locale e di chi conosceva i militari coinvolti, ricordati come “bravissimi".