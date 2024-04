Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo: per la ricerca dona al 45585

02 aprile 2024 a

Dal 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha istituito, il 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. In occasione di questa giornata, negli anni, FIA (Fondazione Italiana per l’Autismo) e i soci fondatori si sono occupati attivamente nell’organizzazione e nella promozione di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione rispetto al disturbo dello spettro autistico. E la onlus, fondato e presieduta da Davide Faraone, da anni uno dei protagonisti del mondo dell’autismo in Italia, ci tiene a ricordare a tutti di donare al 45585, numero sociale Rai per la raccolta fondi per la ricerca scientifica. Si possono donare 2 euro da un cellulare personale oppure 5 o 10 euro da rete fissa.