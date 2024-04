Incidente Ferrari, schianto a 200 all'ora: chi è il famoso dj tra le vittime

02 aprile 2024 a

Uno schianto a 200 all'ora a bordo di una Ferrari GTC4 Lusso. È stata identificata una delle due vittime dell’incidente avvenuto la mattina di domenica 31 aprile, il giorno di Pasqua, sulla bretella tra Ivrea e Santhià, in provincia di Vercelli, sulla Torino-Aosta. La certezza assoluta arriverà solo con i risultati del test del Dna, ma secondo quanto trapela alla guida dell'auto c'era Mysni Pestaj, disc-jockey 40enne originario del Kosovo e residente a Villeneuve, nel cantone del Vaud in Svizzera. Il fratello, che risiede in Italia, avrebbe riconosciuto la salma. Il Corriere spiega che l'uomo, noto con il nome d'arte Dj Style Q e intestatario della Ferrari, si era esibito quella notte al Jukebox di Sion. Accanto a lui ha persona la vita una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità.Viene escluso che possa essere la moglie che quella notte si trovava in Kosovo con i figli della coppia,

I due sono morti carbonizzati dopo lo schianto con la supercar che si è spaccata a metà. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo sfrecciando a circa 200 km/h sulla strada bagnata per la pioggia. Pestaj era molto conosciuto come dj e si esibiva in Svizzera, in Germania, nell'est Europa e negli Stati Uniti. L'uomo ha detto del fratello che era "la persona più amorevole che conosco".