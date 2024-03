Terremoto, trema tutto tra la Grecia e la Puglia: scossa all'alba

22 marzo 2024 a

Un terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter si è verificato, questa mattina, nel mar Ionio settentrionale attorno alle 6.20. La scossa, stando a quanto rilevato dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), si è verificata a circa 50 chilometri dall’isola di Corfù (Grecia) a una profondità di 64 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Puglia e in particolare nella zona del Salento. Al momento non si segnalano feriti o danni.