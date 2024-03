Prezzi benzina, corsa dei costi alla pompa: schizzano in alto le medie

21 marzo 2024 a

a

a

Battuta d’arresto per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre continua la corsa dei prezzi praticati alla pompa, sulla scia dei forti rialzi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi: benzina in media nazionale self service oltre 1,87 euro/litro, gasolio verso 1,81. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Schizzano i costi delle bollette dell'acqua: i dati da incubo del salasso

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,874 euro/litro (+10 millesimi, compagnie 1,881, pompe bianche 1,858), diesel self service a 1,806 euro/litro (+4, compagnie 1,813, pompe bianche 1,790). Benzina servito a 2,012 euro/litro (+9, compagnie 2,056, pompe bianche 1,923), diesel servito a 1,945 euro/litro (+4, compagnie 1,990, pompe bianche 1,855). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,340 euro/kg (+1, compagnie 1,369, pompe bianche 1,317), Gnl 1,153 euro/kg (invariato, compagnie 1,155 euro/kg, pompe bianche 1,152 euro/kg).

Paperoni pazzi per l'Italia. La Borsa è da record: mai così in alto

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,218), gasolio self service 1,900 euro/litro (servito 2,167), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,475 euro/kg, Gnl 1,179 euro/kg.