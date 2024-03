Sanità, l'annuncio di Schillaci: “Andiamo verso il rinvio del nuovo nomenclatore”

21 marzo 2024 a

Dopo le anticipazioni del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ecco anche la conferma del ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione del nuovo nomenclatore tarrifario. A Roma, a margine dell’evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’, l’esponente del governo Meloni si è soffermato sul tema, annunciando una svolta imminente: “Sul rinvio del provvedimento relativo al nuovo nomenclatore tariffario ci stiamo ragionando, perché credo che sia importante avere in qualche caso delle tariffe più adeguate a quelle che sono oggi la realtà quotidiana. Credo che rinvieremo il provvedimento in accordo con le Regioni”.

“A rischio migliaia di centri”. Ma Rocca è fiducioso sulla proroga dei rimborsi sanitari

Schillaci poi ha affrontato uno dei temi più critici della sanità italiana: “Le liste d’attesa sono il peggior biglietto da visita del Servizio sanitario nazionale. Oggi però non abbiamo dati precisi. Un anno e mezzo per un esame è inammissibile, ma non abbiamo un monitoraggio regione per regione delle prestazioni che mancano. Ma dobbiamo vedere dove ci sono e i tempi delle liste d’attesa. È però inaccettabile che non ci sia un Cup unico per esami e visite nel pubblico e privato convenzionato”.