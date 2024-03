Nasce Giornaliste Italiane: "L'informazione è ancora un mondo al maschile"

21 marzo 2024 a

Nasce l’associazione Giornaliste Italiane, presentata oggi a Roma, nella sede di Civita in piazza Venezia. Le professioniste che hanno deciso di dar vita a questa nuova realtà hanno levato la propria voce sul panorama del mondo dell’informazione, ancora oggi quasi totalmente declinato al maschile. Nel corso dell’incontro è stata anche presentata l’analisi digitale realizzata da SocialCom sul divario di genere nel giornalismo italiano, un’analisi comparativa tra i ruoli di vertice nelle redazioni ricoperte, rispettivamente, da giornaliste rispetto agli omologhi colleghi maschi.

Una mappatura che non lascia spazio a dubbi: il divario di genere esiste eccome. Nei ruoli di leadership, nel riconoscimento economico, persino nell’appeal suscitato nei confronti dell’opinione pubblica attraverso il web: su 38 testate, soltanto 6 sono affidate a direttori donne contro le 32 guidate da giornalisti uomini e, tra questi, nessun Tg ha a capo una direttrice. Quanto al web, nonostante si siano contati 85 canali social riferiti a giornaliste italiane contro i 64 canali di colleghi uomini, questi ultimi raggiungono un totale complessivo di followers più che doppio (24,9 M) rispetto alla massa che segue le professioniste dell’informazione (10,2). Distanza confermata anche nelle interazioni: 49,7 milioni per i giornalisti uomini contro i 21,9 milioni per le donne. Insomma, questo non è un Paese per donne neppure nell’informazione.