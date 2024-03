Prezzi benzina, nuovi rialzi dei listini: corrono le quotazioni petrolifere

19 marzo 2024 a

a

a

Quotazioni petrolifere al galoppo, con il Brent a un passo dagli 87 dollari, spinte da prospettive di ripresa economica in Cina e Usa, mentre gli attacchi alle raffinerie russe creano qualche tensione sul mercato dei prodotti raffinati. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, dopo gli aumenti del fine settimana, mentre si registrano nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un centesimo quelli del gasolio. Per IP e Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Paperoni pazzi per l'Italia. La Borsa è da record: mai così in alto

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,862, pompe bianche 1,849), diesel self service a 1,797 euro/litro (invariato, compagnie 1,803, pompe bianche 1,786). Benzina servito a 1,997 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 2,038, pompe bianche 1,913), diesel servito a 1,938 euro/litro (invariato, compagnie 1,981, pompe bianche 1,851). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,340 euro/kg (invariato, compagnie 1,370, pompe bianche 1,315), Gnl 1,154 euro/kg (-1, compagnie 1,155 euro/kg, pompe bianche 1,154 euro/kg).

I ladri d'auto si danno alla rivoluzione green: caccia alle batterie

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,943 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,892 euro/litro (servito 2,158), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,483 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.