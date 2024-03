Prezzi carburanti, benzina e diesel in risalita in vista della "driving season"

18 marzo 2024 a

Ancora rialzi nel fine settimana sui prezzi dei carburanti, in particolare per quanto riguarda la benzina: la domanda del carburante inizia a scaldarsi in vista della driving season, e la fase ribassista di questa coda di inverno sembra ormai alle spalle. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi sulla benzina, per Tamoil di un centesimo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,862, pompe bianche 1,848), diesel self service a 1,797 euro/litro (+1, compagnie 1,803, pompe bianche 1,786).

Benzina servito a 1,996 euro/litro (+4, compagnie 2,038, pompe bianche 1,913), diesel servito a 1,938 euro/litro (+1, compagnie 1,981, pompe bianche 1,850). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,340 euro/kg (-3, compagnie 1,371, pompe bianche 1,315), Gnl 1,155 euro/kg (-5, compagnie 1,156 euro/kg, pompe bianche 1,154 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,943 euro/litro (servito 2,207), gasolio self service 1,892 euro/litro (servito 2,157), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,487 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg. Nell’infografica di GEA, la rilevazione quotidiana diffusa dal Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui il prezzo medio della benzina in modalita self in autostrada è tornato a crescere fino a 1,943 euro al litro, mentre quello del gasolio è aumentato a 1,892 euro. Fuori dalle autostrade, l’Alto Adige resta la zona più cara d’Italia con la benzina in risalita a 1,897 euro/litro, mentre i prezzi più bassi per la benzina sono nelle Marche, comunque in aumento a 1,837 euro/litro.