Lercara Friddi, contestata per il cane a scuola. Il Parlamento si mobilita: "Difendiamo la pet therapy"

Porta il suo cane a scuola e scatena la protesta. È accaduto a una dirigente scolastica dell'istituto superiore di Lercara Friddi, comune della Sicilia. La dirigente scolastica Giovanna Lascari ha reso Zeus, il suo cane segugio, un vero beniamino dei suoi studenti. Ma non tutti sembrano essere all'altezza di apprezzare il gesto della dirigente e la pet therapy. Un professore di Storia e filosofia della stessa scuola, infatti, protesta e si scatena il putiferio. Sul caso intervengono anche molte parlamentari, tra cui Michaela Biancofiore, che esprimono la loro solidarietà nei confronti della dirigente scolastica di Lercara e annunciano iniziative in Parlamento per sostenere la sua battaglia in favore della pet therapy.

“Apprendiamo dalla stampa che la dirigente scolastica dell’istituto superiore di Lercara Friddi si reca a scuola con Zeus, il suo cane segugio, che è divenuto il beniamino degli studenti. Così, mentre il mondo riconosce i benefici della pet therapy e vengono approvati disciplinari per favorire l’interazione tra i ragazzi e gli animali (come pure per gli anziani), in Sicilia una dirigente scolastica già lo fa, ma scatena la reazione di protesta di un professore di storia e filosofia (eppure Shopenauer raccomandava sempre di diffidare dagli uomini che trattano male gli animali!). Alla dirigente di Lercara Friddi Giovanna Lascari va tutto il nostro sostegno e il nostro plauso per l’attivazione di un progetto di pet therapy nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto che dirige.”. Così la senatrice Dafne Musolino e l’onorevole Isabella De Monte di Italia Viva, la senatrice Michaela Biancofiore Presidente Gruppo Parlamentare Civici d’Italia, l’onorevole Rita Dalla Chiesa di Forza Italia, e le senatrici Cinzia Pellegrino, di Fratelli d’Italia e Julia Unterberger, Presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato.