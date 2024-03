Sardegna, bomba davanti al municipio di Ottana: "Attacco vile"

16 marzo 2024 a

Sono gravi i danni procurati dall’ordigno esplosivo che è deflagrato davanti al municipio di Ottana, in provincia di Nuoro. È quanto emerso da un primo sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Ottana e del nucleo investigativo di Nuoro, per verificare i danni provocati dalla bomba posizionata intorno all’una davanti al municipio: l’ordigno è stato confezionato con circa 4 chili di esplosivo, la cui deflagrazione ha provocato danni alla parte esterna dell’edificio e al piano terra, mandando in frantumi vetri, distruggendo porte e arredi. L’edificio non avrebbe subito danni strutturali e da un primo esame esterno dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro è stato giudicato agibile, anche se le prove di carico ai piani più alti del fabbricato, per avere la certezza dell’agibilità, saranno effettuate lunedì mattina.

L’impianto di sorveglianza del municipio era in funzione quando è avvenuta l’esplosione e gli investigatori hanno già acquisito i filmati. Il sindaco del paese Franco Saba sta ricevendo la solidarietà di colleghi e cittadini ed è arrivato a Ottana anche il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi che ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per lunedì mattina alle 10.30. Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, interviene sull’attentato che ha devastato l’ingresso del Municipio di Ottana. «Il gravissimo atto intimidatorio perpetrato contro il municipio di Ottana è un vile attacco non solo all’amministrazione del paese ma alla comunità nel suo insieme - commenta il primo cittadino nuorese - Esprimo la mia più ferma condanna per questo vile gesto e la piena solidarietà al sindaco Franco Saba e a tutta la comunità di Ottana. In questo momento di difficoltà, dobbiamo rimanere uniti e determinati nel contrastare qualsiasi forma di violenza e nell’affermare i valori della democrazia e della convivenza civile». «Un fatto gravissimo per il quale esprimo la solidarietà e la mia vicinanza personale al sindaco - gli fa eco davanti al municipio di Ottana il prefetto Dionisi - Lunedì mattina faremo il punto della situazione nel comitato per la sicurezza pubblica ma posso dire che non rilevo un'emergenza: l’ultima bomba ai danni di un amministratore risale al 2010, si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno».