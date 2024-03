Mar Rosso, "attaccare gli Houthi sul loro territorio". L'ammiraglio alza il tiro

12 marzo 2024 a

Continuano gli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi contro i mercantili occidentali nel Mar Rosso come rappresaglia alla risposta militare Israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza. Uno scenario in cui l'Italia è protagonista, nell'ambito dell’operazione dell’Unione Europea Aspides. Oggi la nave della nostra Marina militare Caio Duilio ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, due droni aerei lanciati dagli Houthi. Ad analizzare una situazione tesissima è l’ammiraglio Luigi Mario Binelli Mantelli, già capo di stato maggiore della Marina militare e della Difesa: "Noi difendiamo il traffico marittimo internazionale, non l’Italia quindi ma l’Europa, tanto per chiarire agli Houthi che parlano senza sapere di cosa stanno parlando", dichiara l'alto ufficiale all'Adnkronos. Insomma, "finiamola di parlare di autodifesa, perché non è autodifesa: qui difendiamo gli interessi europei e nazionali. Questi attacchi alle navi mercantili sono atti di pirateria, non c’è nessuna autodifesa, per me gli Houthi andrebbero attaccati anche sul territorio", è la dura presa di posizione di Binelli Mantelli.

Quanto alle dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla concorrenza sleale da parte delle compagnie cinesi e russe, potenzialmente avvantaggiate dalla loro maggiore sicurezza e dai costi minori in termini di assicurazione, l’ex capo di Stato Maggiore della Marina sintetizza: "Qualunque cosa metta in difficoltà l’Occidente, non può che far piacere a Cina e Russia".

Tornando a Crosetto, il ministro intervenendo nel corso di LetExpo 2024 ha sottolineato che "non basta l’approccio militare, quello che serve per dare sicurezza facendo la scorta alle nostre navi mercantili e in più autodifesa, ma nelle prossime settimane si tratta di affiancare altri sistemi, altre trattative politiche e diplomatiche per far cessare questi attacchi che alla fine non incidono, come vorrebbero nelle dichiarazioni degli Houthi, sulla guerra a Gaza ma soltanto sull’economia in questo caso italiana o dell’Europa".