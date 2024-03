Case green, passa l'ultima euro-follia. Il leghista in aula con fischietto e cartellino rosso

12 marzo 2024 a

a

a

Il Parlamento Europeo ha adottato a Strasburgo la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, meglio conosciuta come direttiva sulle case green, con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astensioni. I partiti del centrodestra italiano hanno votato per lo più contro la direttiva: compatti Fdi e Lega, mentre la delegazione italiana del Ppe in maggioranza si è espressa contro, tranne la vice capodelegazione Alessandra Mussolini e Herbert Dorfmann della Sudtiroler Volkspartei, che hanno votato a favore. Favorevoli M5S (Non Iscritti), Pd (S&D), Italia Viva (Renew) e i tre italiani dei Verdi/Ale (Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao). Tra i contrari anche Fabio Massimo Castaldo (Azione). La direttiva è passata con ampio margine grazie ai voti di buona parte del Ppe, di Renew, della quasi totalità di S&D e Sinistra e della totalità dei Verdi/Ale. Contrari l’Ecr, Identità e Democrazia, una cinquantina di Popolari e una minoranza di Renew.

Cosa prevede? Secondo la nuova normativa, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero, a partire dal 2030. Inoltre, gli edifici nuovi occupati o di proprietà delle autorità pubbliche dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Gli Stati membri potranno tenere conto, nel calcolare le emissioni, del potenziale impatto sul riscaldamento globale del corso del ciclo di vita di un edificio, inclusi la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione utilizzati per realizzarlo. Per gli edifici residenziali, i Paesi membri dovranno adottare misure per garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030, rispetto al 2020, e di almeno il 20-22% entro il 2035, sempre rispetto al 2020. Tradotto, un prevedibile salasso per i proprietari di immobili.

❌Un cartellino per questa Europa che fa continui falli contro i cittadini!! Per ribadire l’opposizione a regole europee che strozzano famiglie e imprese. Sul tema case e l’obbligo di ristrutturarle a spese dei cittadini, l’UE non si ferma e cerca la complicità degli Stati! pic.twitter.com/q4co4iRZry — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) March 12, 2024

"Ennesima follia europea. Grazie all’impegno della Lega e del gruppo Id, erano già state fermate alcune delle eco-follie volute dai burocrati, ma non è bastato. La nostra battaglia continua: serve un cambio di rotta per rivedere la direttiva, mandando a casa le sinistre e portando a Bruxelles una nuova maggioranza di centrodestra. L’8 e il 9 giugno, chi sceglie la Lega sceglie più Italia e meno Eu", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sui social.

Durante il voto l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, si è presentato con fischietto e cartellino rosso: i lavori dell’Aula sono state interrotti per qualche istante da Ciocca che ha fischiato in aula. Su richiesta della presidente della seduta è stato allontanato. "Un cartellino rosso e un fischietto per ribadire l’opposizione a regole europee che strozzano famiglie e imprese. Sul tema case e l’obbligo di ristrutturarle a spese dei cittadini, l’Europa non si ferma e cerca la complicità degli Stati membri con un progetto insostenibile e inattuabile per ottenere ancora maggiori sanzioni che arricchiscano il carrozzone europeo. La Lega al Governo non sarà mai il braccio armato di Ursula von der Leyen", ha scritto poi in una nota.