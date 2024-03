Dossier, la manina di Striano contro Berlusconi: lo scoop de Il Tempo al Tg4

11 marzo 2024 a

a

a

Lo scoop de Il Tempo sui dossier per affossare la corsa al Quirinale di Silvio Berlusconi ha fatto rumore. La manina del finanziere indagato nell'inchiesta di Perugia ha agito per gettare ombre sul Cavaliere. Il Tg4 delle 19 di lunedì 11 marzo ha dedicato un lungo servizio sull'articolo di Rita Cavallaro sull'ultimo aspetto inquietante del caso spioni. "Un livello più profondo ed oscuro si nasconderebbe tra le carte dell'inchiesta sui presunti dossieraggi - viene affermato nel telegiornale Mediaset - Dietro ogni nome spiato stando alle accuse dal tenente Striano si celano infatti tante altre storie, ma quella che denuncia il quotidiano Il Tempo sarebbe addirittura clamorosa".

Dossier per affossare la corsa al Colle di Silvio. Quei soldi alla donna misteriosa

Insomma, "anche Silvio Berlusconi sarebbe stato indirettamente attenzionato nei giorni in cui emergeva l'ipotesi di una sua candidatura per il centro-destra alla presidenza della Repubblica. Tutto ruota intorno agli accertamenti effettuati da Striano su questa SOS, una segnalazione di operazione sospetta. Il finanziere - scrivevano gli inquirenti - invia le informazioni recuperate ai giornalisti del Domani". Interviene il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Grazie a un'inchiesta del Tempo abbiamo scoperto che il maresciallo Striano della procura Antimafia in combutta con il giornale il ha usato anche materiali illegali per denigrare Silvio Berlusconi quando si ipotizzava la sua candidatura al Quirinale". Il risultato sono due articoli su Berlusconi che cadono a pochi giorni dalle elezioni per la presidenza della Repubblica. "Prima che Berlusconi potesse decidere se candidarsi o ritirarsi dalla corsa al Colle per ragioni politiche, viene dal dossier Striano scagliato un sasso contro di lui basato su un dossier riservato che non faceva riferimento a indagini. E quindi interferiscono sulla decisione politica di Berlusconi di candidarsi o meno alla presidenza della Repubblica Italiana", riassume il direttore del Tempo, Tommaso Cerno. Una vicenda sulla quale Gasparri chiede venga fatta luce al più presto: "Forza Italia vuole chiarezza in commissione antimafia e la otterremo, su uno scandalo tra i più gravi della vita repubblicana".