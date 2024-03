Calciatore del Pescara arrestato, Luca Sasanelli denunciato dall'ex fidanzata

05 marzo 2024 a

Choc nel mondo del calcio. Un calciatore gionaissimo, Luca Sasanelli, attaccante del Pescara, è stato arrestato per violenza domestica. Il 19enne, arrivato nel club abruzzese dall’Andria nel mercato di gennaio, attualmente è agli arresti domiciliari. L’indagine è condotta dai carabinieri di Bari. Il club abruzzese "preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali", viene spiegato da una nota della Delfino Pescara 1936 che milita in Serie C.

Secondo quanto si apprende il giovane calciatore si trovava in ritiro con la squadra per preparare la prossima partita contro la Recanatese quando gli è stata notificata la misura cautelare. Secondo l’accusa il giocatore avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, una studentessa appena maggiorenne che vive a Bari. Per Sasanelli sono stati disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, secondo quanto riporta Il Centro. Il provvedimento gli è stato notificato venerdì scorso. Sabato l’attaccante non era stato convocato contro la Torres, ufficialmente perché stava male.