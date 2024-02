Terremoto, prima in Albania e poi in Puglia: che succede nell'Adriatico

23 febbraio 2024 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 10.23 di questa mattina nell’Alto Adriatico. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma si e verificato a una profondità di 18 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente sulla costa pugliese, in particolare a Bari, ma anche in Croazia e in Montenegro. Poco prima, alle 9.55, un’altra scossa di magnitudo 3.4 era stata registrata in Albania, non lontano dalla costa, a una profondità di 7 chilometri.

Secondo le prime informazioni l’epicentro del sisma si è registrato in mare aperto a circa un centinaio di chilometri da alcune località della costa pugliese della provincia di Bari (Mola di Bari, Bari città, Polignano a mare). Molte le segnalazioni che gli utenti hanno lanciato su X, ex Twitter. "Mi sbaglio o c'è stata qualche scossa di terremoto", "Avete sentito il terremoto? Io sono saltata in aria", "Solo io a Bari ho sentito una scossa di terremoto": questi alcune delle frasi spuntate sui social.