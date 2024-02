Quarto Grado, Rosa Bazzi è fuori dal carcere. Cosa fa dopo la strage di Erba

23 febbraio 2024 a

Rosa Bazzi è fuori dal carcere di Bollate. Le immagini esclusive sono state diffuse nella puntata di "Quarto Grado" andata in onda il 23 febbraio su Rete4. "Martina Maltagliati, l'inviata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha seguito la Bazzi per due giorni. Le telecamere di "Quarto Grado" l'hanno ripresa mentre deposita sacchi dell'immondizia anche all'esterno dell'azienda. Rosa – spiega una nota del programma – si occupa quindi di pulizie proprio come nel suo ultimo impiego prima della strage". Pare che dallo scorso mese di gennaio, infatti, la donna esca tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per andare a lavorare presso una cooperativa dell'hinterland milanese. La donna è stata ripresa dalle telecamere mentre svolge la sua attività lavorativa grazie ai permessi carcerari concessi dalla legge. Il lavoro esterno le è stato concesso su autorizzazione del magistrato.

Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati già condannati all'ergastolo per la strage consumatasi l'11 dicembre 2006 nella quale persero la vita Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini. Il prossimo venerdì 1 marzo, intanto, ci sarà la prima udienza sull'istanza di revisione del processo presentata dalle difese dei due e dal sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser.