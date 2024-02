Prezzi benzina, in un mese sono esplosi i costi: i dati degli aumenti

20 febbraio 2024 a

L’aumento dei prezzi di benzina e diesel è vertiginoso. A sviscerare i dati dell’impennata dei costi è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) il prezzo della benzina in modalità self service sale ancora attestandosi a 1,864 euro al litro, il gasolio a 1,832 euro al litro. Prosegue la corsa dei carburanti che dura ininterrottamente da un mese. In appena una settimana la benzina sale dell’1,3%, il gasolio dell’1,72% con un pieno da 50 litri che costa, rispettivamente, 1 euro e 20 cent e 1 euro e 55 cent in più”.

“Ma quello che preoccupa è - avverte Dona - che in appena un mese, ossia dalla rilevazione del 15 gennaio, non solo sia la benzina che il gasolio hanno sfondato la soglia di 1,8 euro al litro, ma un litro di benzina self è aumentato di oltre 9 cent, +5,4%, pari a 4 euro e 75 cent per un pieno di 50 litri, mentre per il gasolio il rincaro è di quasi 11 cent al litro, +6,3%, pari a 5 euro e 40 cent a rifornimento”. Alla luce di questi dati viene fatta una richiesta a Giorgia Meloni per evitare un’altra crisi economica: “Il governo intervenga altrimenti di questo passo ci saranno ricadute non solo dirette sulle tasche degli automobilisti ma anche sulla merce trasportata, con effetti sull’inflazione”.