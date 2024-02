Prezzi benzina, altri aumenti e medie da record: tutte le cifre della stangata

19 febbraio 2024 a

La benzina si mantiene al di sopra della soglia dei due euro al litro nelle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Nel weekend la verde e il diesel hanno registrato ancora qualche aumento, a fronte di un ribasso di Gpl e metano. Stando alla rilevazione odierna di Staffetta Quotidiana, Tamoil tuttavia ha tagliato di 2 centesimi al litro la benzina che, nelle quotazioni dei prodotti petroliferi del Mediterraneo di venerdì, ha messo a segno il terzo ribasso consecutivo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,871, pompe bianche 1,852), diesel self service a 1,838 euro/litro (+1, compagnie 1,843, pompe bianche 1,825). Benzina servito a 2,005 euro/litro (+3, compagnie 2,048, pompe bianche 1,917), diesel servito a 1,976 euro/litro (+3, compagnie 2,020, pompe bianche 1,890). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,375 euro/kg (-4, compagnie 1,398, pompe bianche 1,355), Gnl 1,212 euro/kg (-4, compagnie 1,224 euro/kg, pompe bianche 1,202 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,215), gasolio self service 1,933 euro/litro (servito 2,196), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,506 euro/kg, Gnl 1,226 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 613 euro per mille litri (-3 valore arrotondato), diesel a 689 euro per mille litri (-15 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1341,73 euro per mille litri, diesel a 1306,20 euro per mille litri.