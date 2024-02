Autovelox, boom di multe: così i Comuni fanno cassa. Salvini: li taglieremo

Luigi Frasca 19 febbraio 2024 a

a

a

«Come ministero siamo impegnati per limitare il moltiplicarsi degli autovelox "fai-da-te" ovunque». Lo scrive il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, su X commentando l’articolo del «Sole 24 Ore» sul boom di multe incassate l’anno scorso. E spiega: «I rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio, ma non possono essere piazzati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti».

Fleximan colpisce in tutta Italia: valanga di danneggiamenti di autovelox

Secondo i fati pubblicati dal «Sole» nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1,535 miliardi di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull’anno prima e +23,7% sul 2019. Anche al netto dell’inflazione, l’aumento rispetto all’anno pre-Covid è del 6,9%.

Le sanzioni sono una realtà solo del Centro Nord (84,3% del totale) e crescono soprattutto nei centri medio-piccoli, che registrano aumenti di oltre il 50% sul 2019. Tra le città primeggia Firenze. Nel dettaglio, secondo i dati riportati, i municipi più piccoli, quelli che non arrivano al0mila abitanti, hanno incassato lo scorso anno 238,6 milioni di euro, con impennate che in quattro anni viaggiano intorno al +50% per arrivare al +59,7% nella fascia fra 2 e 5mila abitanti. Quando le dimensioni del Comune crescono, i numeri diventano meno vivaci.