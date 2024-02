Guido Crosetto, ricovero d'urgenza nella notte: "Forti dolori al petto", come sta

13 febbraio 2024 a

Ore di apprensione per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che è stato ricoverato d’urgenza nella notte per una sospetta pericardite. "A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina - si legge in una nota della Difesa -, il ministro Crosetto si è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia".

Per quanto riguarda l'esito degli esami "non ci sono notizie sulle cause", si legge ancora nel comunicato del ministero, "ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite". Tra gli impegni previsti per la giornata del ministro della Difesa oggi alle ore 11 c'è la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 a Roma, presso l’Aula Magna della Scuola Ufficiali Carabinieri.