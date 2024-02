Ecoballe, il nuovo business delle mafie nella campagna foggiana

07 febbraio 2024

Nel video il sopralluogo in elicottero del presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie, Jacopo Morrone, deputato della Lega. Le ecoballe sono il nuovo business delle cosche campane. Vengono scaricate in Puglia dove hanno stretto un accordo con le organizzazioni malavitose locali. Il sopralluogo è avvenuto in un capannone di stoccaggio abusivo di balle di rifiuti nella zona industriale dell'Incoronata alle porte di Foggia e nel sito ex bagni Romagna Sciale delle Rondinelle a Manfredonia.