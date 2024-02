Roma, corruzione e traffico d'influenze: tra gli arrestati il figlio dell'ex ministro Visco

06 febbraio 2024 a

a

a

È Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro Vincenzo una della quattro persone finite ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite nell'ambito di una inchiesta della Procura di Roma. I finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria hanno eseguito anche un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un ammontare di 230mila euro. Oltre a Gabriele Visco, ex dirigente pubblico, sono finiti ai domiciliari anche due imprenditori ed un avvocato romano.

Violenza di gruppo su una 13enne: la decisione del gip per i minorenni

“L’indagine ha consentito di ipotizzare - viene spiegato in una nota della Procura della Capitale - un sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato nel quale un ex dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l’aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milione di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l’assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest’ultimo".