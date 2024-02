Aifa, fermento per il rinnovo del vertici: i nomi in corsa per l'agenzia del farmaco

01 febbraio 2024 a

C’è fermento all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Dopo la ratifica da parte della conferenza Stato-Regioni di due membri all’interno del Cda (Vito Montanaro e Angelo Gratarola) e dei tre componenti della nuova Commissione scientifica ed economica (Giovanna Scroccaro, Elisa Sangiorgi e Giuseppe Toffoli), tocca ai massimi vertici. Se per la presidenza la scelta, che pare oramai scontata, sembra ricadere sulla conferma di Giorgio Palù, Professore di Virologia e Microbiologia all’Università di Padova, molto noto per l’attività durante i mesi dell’emergenza Covid, sulla nomina del direttore amministrativo sembrano esserci molti dubbi. In pole position ci sarebbe Giovanni Pavesi, ora alla Direzione Generale della sanità lombarda, su indicazione di Letizia Moratti, ma il cui nome sta creando notevoli imbarazzi per la condanna a 1 anno e 20 giorni per un’inchiesta su tangenti relative a una cava, a cui ha fatto seguito un’inchiesta per corruzione nell’ambito della costruzione del Mose. Per l’incarico della direzione tecninco-scientifica, invece, il nome su cui ci sarebbe l’accordo è quello di Pierluigi Russo, già in forza all’AIFA come dirigente dell’Ufficio Registri di monitoraggio.