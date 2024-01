Pil in crescita nel 2023, Damiani: "Guardiamo al futuro con ottimismo"

Sullo stesso argomento: Agroalimentare, Pil in aumento

30 gennaio 2024 a

a

a

Nel 2023 il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022 (nel 2023 vi sono state due giornate lavorative in meno del 2022). Lo riferisce l'Istat nella stima preliminare del Pil per il quarto trimestre del 2023, sottolineando che "i risultati dei conti nazionali annuali per il 2023 saranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 5 marzo". La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,1%, aggiunge l'istituto. La variazione del Pil italiano acquisita per il 2024, quella che si otterrebbe se nei quattro trimestri 2024 la crescita economica rimanesse pari a zero, è pari a +0,1%.

Video su questo argomento Agroalimentare, Pil in aumento

"Nonostante una congiuntura internazionale tra le più difficili degli ultimi decenni, con i conflitti in Ucraina e in Israele che si sono sommati alle ripercussioni della pandemia, l'Italia cresce. E questa è un'ottima notizia". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani. "Mentre persino la Germania ha sofferto - prosegue - l'anno scorso il nostro Paese è riuscito a consolidare una crescita del Pil vicinissima alle previsioni del governo, a conferma che le nostre stime erano assolutamente valide. È la dimostrazione che le politiche messe in campo dal centrodestra, fatte di sostegno al potere d'acquisto delle famiglie, riduzione delle tasse, supporto all'occupazione e alle imprese, va nella giusta direzione. Proseguiremo su una strada di serietà e crescita, guardando al prossimo futuro con ottimismo".