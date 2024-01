Valanga sul monte Sirente, escursionisti travolti: una vittima sotto la neve

14 gennaio 2024 a

Tragedia sulla neve: una valanga si è staccata sul monte Sirente travolgendo cinque escursionisti, una persona è stata trovata morta dai soccorritori. Sul posto 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf dell’ Aquila. La tragedia di si è verificata lungo Il canale Maiori (all’interno del Monte Sirente-Velino, terzo massiccio montuoso per altezza dell’Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella, situata nell’Appennino centrale abruzzese), una grande classica dell’Appennino, una delle scialpinistiche più apprezzate e conosciute d’Abruzzo. Bello e impegnativo, richiede una buona tecnica e condizioni sicure della neve. Infatti incombe su tutto l’itinerario, la minaccia di possibili valanghe e delle grosse cornici che orlano la cresta alla testata del canale.

Secondo le prima informazioni cinque escursionisti sono stati travolti da una valanga. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto stanno operando squadre di soccorso alpino del Cnsas e del Sagf delle Fiamme gialle insieme a personale medico del 118 giunto in elicottero. Come evidenziano i soccorritori, la chiamata di soccorso è giunta dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 del L’Aquila, poco dopo le 16, che ha subito inviato sul posto l’Elisoccorso. Il tecnico del Soccorso alpino e speleologico presente a bordo, una volta verricellato sul punto, ha individuato l’escursionista travolto e ha subito constatato le condizioni critiche dello stesso; il medico presente a bordo dell’elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino guardia di finanza. Non sono ancora note le generalità della persona deceduta.