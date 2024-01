Morgan Algeri, così ha provato a salvare Tiziana Tozzo: i tentativi inutili

11 gennaio 2024 a

a

a

Le drammatiche circostanze che hanno portato al tragico incidente di un Suv nel Lago di Como svelano, almeno al momento, una storia di fatalità. Morgan Algeri, pilota di 38 anni residente a Brembate di Sopra, era al primo appuntamento con Tiziana Tozzo, donna di 45 anni, impiegata a Cantù e madre di un adolescente. Nonostante la conoscenza delle procedure di emergenza in situazioni simili, Algeri ha compiuto sforzi eroici nel tentativo di salvare la donna, ma purtroppo senza successo. La sera dell'Epifania, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Mercedes su cui viaggiavano è scivolata nel lago. Algeri ha prontamente slacciato le cinture e aperto le portiere, riuscendo a uscire insieme alla passeggera dal lato del conducente mentre l'acqua invadeva l'abitacolo. Tuttavia, le basse temperature dell'acqua e l'oscurità hanno impedito loro di raggiungere la superficie. Nonostante la sua esperienza come sub e istruttore di volo, le difficoltà ambientali hanno ostacolato i loro sforzi di sopravvivenza.

"Era il primo appuntamento": giallo sui corpi recuperati dal lago di Como

Il reparto sommozzatori dei vigili del fuoco ha riferito che il fatto che i corpi fossero fuori dall'abitacolo conferma che le cinture erano state sganciate, indicando che Algeri e Tiziana hanno seguito correttamente le procedure di evacuazione. Ulteriori dettagli emergeranno dall'autopsia affidata all'anatomopatologo Giovanni Scola. Gli investigatori escludono al momento un gesto volontario, ma analisi approfondite sull'auto e sulla zona dell'incidente sono necessarie per comprendere appieno l'accaduto.

“Felicissimi”. La telefonata tra Olindo e Rosa dopo la riapertura del processo

Algeri aveva accennato a un problema non specificato al Suv con un conoscente, ma senza esami tecnico-scientifici, rimane impossibile determinare la causa dell'incidente. Ciò che è certo è che l'arrivo tempestivo dei soccorsi non è riuscito a evitare la tragedia e il recupero dei corpi ha richiesto ore a causa delle complesse sfide logistiche. Ma almeno è stato immediatamente dipanato l’alone di un gesto volontario: è stata una tragedia per entrambi, Morgan e Tiziana.