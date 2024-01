Femminicidi, nel Trentino il quarto caso del 2024: uccide la compagna poi si toglie la vita

11 gennaio 2024 a

Non si arresta la lunga scia dei femminicidi. L'ultimo caso arriva dal Trentino, per la precisione da Valfloriana, dove un uomo ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita. Siamo nella bassa valle di Fiemme. Secondo quanto trapela, La coppia aveva tre bambini piccoli ed era in fase di separazione. L'uomo di 45 anni dopo aver ucciso la compagna di 37 nella sua abitazione si è impiccato in un centro vicino, Molina di Fiemme. A lavorare sui primi accertamenti sono i carabinieri della compagnia di Cavalese, al comando del capitano Daniele Di Vincenzo. La coppia aveva tre figli, tra i 5 e i 9 anni.

Secondo i dati contenuti nel report “Il Punto - Il pregiudizio e la violenza contro le donne” elaborato dal Servizio Analisi Criminale e presentato presso la Direzione centrale Polizia criminal, nell'anno appena trascorso le donne uccise in Italia sono state 109 (116 nello stesso periodo del 2022), 90 in ambito familiare/affettivo. In crescita il numero di quelle uccise da partner e dopo la chiusura della relazione. Nel 2024 appena iniziato secondo il sito Femminicidioitalia.info le vittime fino a oggi erano già tre.