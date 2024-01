Sextortion, dilagano i casi e i minori sono i più colpiti dal ricatto

Christian Campigli 02 gennaio 2024 a

a

a

Un genere di reato che, con la diffusione di massa di internet, sta assumendo contorni inquietanti. Autentiche trappole, tese soprattutto ai più deboli ed agli adolescenti. Nel 2023 sono aumentati i casi di sextortion soprattutto nei confronti dei minorenni, passando dai 130 casi del 2022 ai 136 registrati nel 2023. Lo rileva il bilancio annuale dalla polizia postale, nel quale si sottolinea che in passato questo tipo di reato era "appannaggio del mondo degli adulti", mentre attualmente "coinvolge frequentemente gli adolescenti, in particolare, in modo preoccupante, ragazzi tra i 15 e i 17 anni".

Ma cosa è esattamente il sextortion? Si tratta di una parola composta da sesso ed estorsione ed indica una forma di ricatto, estorsione o alle volte truffa perpetuata in rete utilizzando materiale multimediale sessualmente esplicito come forma di coercizione psicologica e non fisica per estorcere o barattare favori sessuali o denaro alla vittima. Solitamente, prima la vittima viene circuita con complimenti e promesse di amore eterno, poi invia proprie foto o video senza veli ed infine il malvivente porta a conclusione il suo piano col ricatto. "O mi dai dei soldi o diffondo le tue foto nuda".

Nel resoconto delle attività effettuate nel 2023 dalla polizia, si evince un lieve calo dei casi di adescamento online, confermando però in larga parte il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni, giovani che non dovrebbero poter aver accesso ai social network e che dovrebbero essere sorvegliati dalle famiglie. "La fascia dei preadolescenti - si legge nel resoconto - è quella che maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecno-mediate, 206 rispetto ai 351 casi totali". Social network e videogiochi online sono i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive. Nel 2023, inoltre, sono stati trattati 284 casi di cyberbullismo. Di contro, è stata registrata una flessione del numero dei minori segnalati all'Autorità Giudiziaria, 104 rispetto ai 127 dello scorso anno.