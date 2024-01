Pensioni, rivalutazione e aumenti nel 2024: a chi spettano e come funziona

02 gennaio 2024 a

a

a

L’Inps provvede, come ogni anno, ad adeguare gli importi degli assegni pensionistici in seguito all’aumento dei prezzi al consumo. L'adeguamento si basa in un primo momento su un indice Istat stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo. Nella Legge di Bilancio 2024 c'è una novità e riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato. La modifica riguarda la classe di importo superiore a 10 volte il trattamento minimo Inps, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023. Cosa cambierà per le altre fasce? Ecco tutte le novità.

Questa è davvero una Finanziaria fatta per i più poveri

"Le pensioni fino a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.272,76 euro, saranno rivalutate del 100%: l’aumento effettivo sarà pari al 5,4% dell'assegno. Un esempio di importo: pensione di 1500 euro x 5,4% = 1.581 euro. Quelle da 4 a 5 volte il minimo, il cui assegno va da 2.271,76 a 2.839,70 euro, saranno rivalutate dell’85%. L’aumento effettivo sarà di 4,59%. Esempio: pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro. Le pensioni da 5 a 6 volte il minimo, da 2.839,70 a 3.407,64, avranno una rivalutazione del 53%, con un aumento pari al 2,862%. Esempio: pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86", si legge su un articolo di Skytg24.

Sì della Camera. la Manovra è legge. Lavoro, fisco, famiglie: tutte le misure

E ancora: "Le pensioni da 6 a 8 volte il minimo, che variano da 3.407,64 a 4.543,52, saranno valutate del 47%, con un aumento del 2,538%. Esempio: pensione da 4.000 euro x 2,538% = 4.101,52. Quelle da 8 a 10 volte il minimo, da 4.543,52 a 5.679,40, avranno una valutazione del 37%, con un aumento pari al 1.998%. Esempio: una pensione da 5000 euro x 1,998% = 5.099,9. Infine, quelle oltre 10 volte il minimo, con un assegno che supera i 5.679,40, avranno una rivalutazione del 22%, con un aumento effettivo del 1,188%. Esempio: pensione da 6000 euro x 1,188% = 6.071".