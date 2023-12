Il Covid torna a spaventare gli italiani: i dati choc del sondaggio Noto

30 dicembre 2023 a

Il Covid è di nuovo un incubo per la maggior parte degli italiani. Secondo il sondaggio dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, realizzato per Repubblica, il 51% degli interpellati pensa che il Coronavirus possa creare ancora problemi di un certo rilievo. Poco più di un terzo degli italiani la ritiene ormai un’emergenza superata. “Quasi un cittadino su due (44%) ritiene opportuno mettere in atto comportamenti autonomi per limitare i contagi, ma la preoccupazione è comunque tale che il 24% vorrebbe un decreto che imponga obblighi e divieti finalizzati alla riduzione del contagio. Solo un altro 24% non giudica necessario modificare le proprie abitudini per scongiurare un’altra ondata del virus”, spiega Noto, che sottolinea come ci sia diffidenza sul vaccino, che soltanto il 13% ha fatto di recente (c’è un altro 10% che dichiara di essere pronto a farlo nei prossimi giorni). Quindi un maggior focus sui comportamenti individuali che sul vaccino.

Influenza ma non solo: "Diversi agenti patogeni" dietro il record di casi

Da segnare che il 56% dei sondati vorrebbe che fosse ripristinato il divieto ad uscire di casa per chi è positivo. “Il 47% ritiene che la situazione non sia grave, e dunque non sia necessario tornare a misure restrittive come ai tempi dei lockdown, ma c’è un ulteriore 37% che crede che si nascondano volutamente informazioni per evitare che il panico generalizzato possa causare danni all’economia. Inoltre è il 57% degli italiani a ritenere che il governo non stia informando i cittadini sia sulla diffusione del virus che sui comportamenti da mettere in atto per evitare i contagi”, ciò che emerge dall’indagine dell’istituto guidato da Antonio Noto, che ha sviscerato i suoi numeri sul quotidiano di Exor.