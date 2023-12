Prezzi benzina, riparte la corsa verso l'alto: altra salita dei costi

27 dicembre 2023 a

a

a

Ancora piccoli aggiustamenti all’insù sulla rete dei carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ferme nelle festività, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano comunque lievi aumenti a valle dei rialzi della scorsa settimana. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,773 euro/litro (1,771 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,765 e 1,789 euro/litro (no logo 1,769). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,736 euro/litro (contro 1,733), con i diversi marchi tra 1,731 e 1,752 euro/litro (no logo 1,732). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,917 euro/litro (rispetto a 1,913), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,857 e 1,982 euro/litro (no logo 1,827).

La media del diesel servito è 1,879 euro/litro (prima 1,876), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,821 e 1,939 euro/litro (no logo 1,789). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,723 e 0,740 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,430 e 1,557 (no logo 1,453). Dopo numerosi ribassi ora c’è stata l’inversione di rotta.