Dai rifiuti idrogeno verde e carburante

Dare una seconda vita ai rifiuti coniugando il riciclo chimico con quello meccanico. Una sfida “green” a 360 gradi che parte dal Molise. Un progetto industriale ambizioso, quello di Res (Recupero etico sostenibile) società quotata alla Borsa di Milano lo scorso maggio 2023, Nell’impianto molisano del gruppo Valerio le plastiche provenienti anche da altre regioni d’Italia si trasformano per diventare nuovi prodotti finiti. Dalla raccolta dei rifiuti urbani alla gestione della discarica fino al processo industriale, tutto in un unico polo dove i rifiuti vengono recuperati, selezionati, valorizzati. Le plastiche, attraverso il riciclo chimico si trasformano così in olio pirolitico per nuovi impieghi. Un progetto all’avanguardia con il quale Res ha potuto partecipare al bando europeo ed accedere ai fondi del Pnrr.

Ma non solo, gli obiettivi di Antonio Valerio, azionista e amministratore delegato di Res, vanno ben oltre. E il suo concetto di economia circolare punta sulle energie rinnovabili, settore strategico per il futuro dell’Unione europea. Produrre energia pulita utilizzando innovazione sostenibile diventano parole chiave per la rivoluzione green di Res che si sta ora concentrando anche sulla produzione di idrogeno verde. Res ha vinto un bando regionale da sei milioni di euro per realizzare un impianto che produrrà idrogeno verde destinato ad alimentare i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Dopo aver avviato un impianto di riciclo meccanico è previsto per il 2024 l’avvio del riciclo chimico da realizzare con i 9,6 milioni di euro del Pnrr a fondo perduto. Il tutto per la prima volta in un unico polo made in Italy. Per dimostrare che la rivoluzione green passa attraverso l’innovazione tutta italiana. “Come RES - ha detto Antonio Valerio - siamo orgogliosi di aver raggiunto grandissimi risultati quest’anno, dalla vittoria del Bando PNRR per i progetti faro di economia circolare, al finanziamento della regione Molise per la produzione di idrogeno verde, senza dimenticare la quotazione all’Euronext Growth di Milano, che ci fa raggiungere il traguardo di essere l’unica azienda molisana quotata in borsa. Tutti questi obiettivi conseguiti ci permetteranno di portare avanti l’idea di economia circolare della nostra famiglia, che da oltre 30 anni è impegnata nella mission di dare una nuova vita ai rifiuti.”