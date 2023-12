Giulia Cecchettin, “messaggio di grande partecipazione”. La scelta di papà Gino sui funerali

03 dicembre 2023 a

a

a

Oltre 10mila persone sono attese ai funerali di Giulia Cecchettin. L’ultimo saluto alla 22enne, il cui omicidio è stato confessato da Filippo Turetta, suo ex ragazzo, sarà dato martedì 5 dicembre alle 11 con la cerimonia funebre prevista a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Santa Giustina può ospitare migliaia di persone e ha di fronte una piazza molto ampia che permetterà a molti di seguire la cerimonia anche dall’esterno. Ed è proprio il padre di Giulia, Gino Cecchettin, a parlare a meno di 48 ore dalle esequie: “Sto preparando un messaggio, lo leggerò al funerale di Giulia. Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio. Sto preparando un testo scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole chiedetemi semmai di elettronica ma sto cercando di dire le cose al meglio perché rimanga un messaggio”.

“Preterintenzionale”. Gli avvocati di Turetta tentano l'escamotage per il maxi-sconto

"Il tuo sorriso il regalo più bello. Il tuo amore un messaggio per il mondo", le parole fatte scrivere dalla famiglia Cecchettin sul manifesto che annuncia i funerali di Giulia per martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. "È stata tolta al nostro grande affetto", scrivono papà Gino, i fratelli Davide ed Elena, i nonni e i familiari. Intanto domani mattina in prefettura a Padova si riunirà il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesco Messina per fare il punto sull’organizzazione dei funerali.